В четверг, 27 декабря, в СМИ появилось сообщение о том, что над Черным морем недалеко от Крыма российский истребитель перехватил американский разведывательный самолет. Почти через сутки инцидент с истребителем ВВС США в интервью ТАСС прокомментировал официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер.

— Произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало, — прокомментировал ситуацию Бойер-Мидер.

Известно, что американский самолет относится к модели RC-135V/W Rivet Joint. О модели российского истребителя информации нет.

По данным Минобороны, которые привела газета «Красная звезда», в период с 24 по 28 декабря российские истребители трижды поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы РФ.

Ранее Пятый канал сообщал о британском разведывательном корабле, который зашел в воды Черного моря.