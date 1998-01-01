Крупнейшие агрегаторы авиабилетов предсказывают повышение цен на перелеты в 2019 году, сообщают «Известия». Причина тому — возросшая цена керосина. Большинство сервисов по поиску и бронированию билетов уже зафиксировали повышение цен на авиаперелеты в первые месяцы 2019 года. Компании называют разные проценты, но в среднем билеты дорожают в диапазоне от 4 до 25%.

Сервис «Туту.ру» приводит следующие цифры: перелет из Москвы в Сочи подорожал на 8%, в Ростов-на-Дону — на 18%, в Краснодар — на 19%. Из зарубежных рейсов сильнее всего подорожали Тель-Авив — на 14%, Баку — на 16%, Минск — на 43%, билеты на Кишинев прибавили 44%.

Главной причиной взлета цен на авиабилеты остается дорожающий керосин. Для авиаперевозчиков такая мера стала вынужденной — за 11 месяцев 2018 года тонна авиационного керосина прибавила в цене 9,7%, и компаниям необходимо компенсировать расходы. Отмечается, что вскоре ситуация должна выправиться и рост цен на авиабилеты остановится в районе 5%.

Ранее Пятый канал публиковал список самых дорогих авиабилетов в новогодние праздники.