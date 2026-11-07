Ракету-носитель «Союз-2.1б» успешно запустили с космодрома Плесецк
Старт обеспечил боевой расчет Воздушно-космических сил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
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Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом успешно запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит заявление РИА Новости.
Запуск выполнил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил. После этого космический аппарат вывели на орбиту.
«Союз-2.1б» — российская ракета среднего класса. Она может доставлять в космос грузы массой до 8,7 тонны.
Такие ракеты используют для разных задач. С их помощью отправляют на орбиту спутники системы ГЛОНАСС, аппараты для наблюдения за Землей, а также грузовые корабли «Прогресс», которые доставляют грузы на Международную космическую станцию. Кроме того, «Союз-2.1б» применяют для запуска военных спутников.
Предыдущий запуск этой ракеты с военным аппаратом состоялся 18 сентября. Тогда старт также прошел с космодрома Плесецк.
После выхода на орбиту спутник передали под управление наземным службам космических войск. С ним установили связь, а его бортовые системы работали в штатном режиме.
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