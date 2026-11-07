В Хакасии мужчина пострадал при хлопке баллончика с дезодорантом

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 38 0

Взрыв газовоздушной смеси повредил стену и окно в квартире. У пострадавшего ожоги рук.

В Хакасии мужчина пострадал при хлопке дезодоранта

Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Абакане произошло ЧП: в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь. Инцидент случился днем 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Хакасии.

Как выяснилось, источником хлопка стал обычный аэрозольный баллончик с дезодорантом. В результате пострадал молодой мужчина 2002 года рождения — он получил ожоги рук. Взрывная волна выбила оконный проем и повредила межкомнатную стену на третьем этаже. Возгорания после хлопка не последовало. Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего.

Подобные инциденты с газом и легковоспламеняющимися предметами в жилых домах происходят регулярно. Так, в начале ноября в подмосковном Одинцове взорвался газовый баллон в квартире на 19-м этаже жилого комплекса. Ударная волна разрушила стену со стороны подъезда, а на улицу упали ограждения балкона. Люди тогда не пострадали.

А в октябре в Адыгее произошла настоящая трагедия: в частном доме в поселке Яблоновский взорвался бытовой газ. От взрыва обрушились несущие конструкции здания, погиб 67-летний мужчина, еще одна женщина пострадала. Спасатели и следователи тогда работали на месте несколько часов, разбирая завалы.

Специалисты МЧС регулярно напоминают: баллончики с аэрозолями, газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости требуют осторожного обращения. Даже небольшая искра или неправильное хранение могут привести к хлопку и серьезным травмам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
«Кухня» десять лет спустя: как живут актеры культового сериала в 2026 году
17:30
«Лишний вес старит не только тело»: ученые нашли связь ожирения с памятью
17:14
Ракету-носитель «Союз-2.1б» успешно запустили с космодрома Плесецк
16:57
Стала известна дата отпевания Лидии Федосеевой-Шукшиной
16:50
В Хакасии мужчина пострадал при хлопке баллончика с дезодорантом
16:31
«Весь день будет реветь»: смерть Федосеевой-Шукшиной решили скрыть от Алибасова

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Мама старалась»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности последних дней
Не хотела умирать и мечтала помирить дочерей: последние годы жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео