В Петропавловске-Камчатском в микрорайоне Сероглазка поднявшаяся в бухте вода чуть не оставила местных автомобилистов без личного имущество. Стихия покушалась на припаркованные машины. О случившемся сообщает портал nation-news.ru.

Камчатка оказалась во власти циклона — именно он принес штормовой ветер, нагнавший воду в Авачинскую бухту. Из-за экстремальных погодных условий привычное место парковки оказалось под водой, но волна не смогла смыть автомобили в море. Отступившие волны оставили на суше обледеневшие силуэты машин.

В ролике, снятом на месте происшествия, видно сильно обледеневшие машины и уже успокоившиеся волны.

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