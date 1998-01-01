В Хабаровском крае сошло несколько снежных лавин, возможны жертвы

В Хабаровском крае сошли сразу несколько снежных лавин, передает ТАСС. По сообщениям МЧС, под завалами могут находиться 11 человек.

ЧП произошло в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края утром в субботу, 29 декабря. По словам администрации района, в поселке сошло несколько лавин, под снегом оказались работник золотодобывающей станции и спасатели.

По предварительной информации, изначально снегом накрыло рабочего, который трудился на золотодобывающей станции в поселке Многовершинный. К нему на выручку выдвинулись десять спасателей, второй лавиной накрыло и их.

В администрации района также заявили, что в настоящее время поселок с пострадавшими из-за сильного снегопада отрезан от цивилизации.

— Дорогу от Николаевска-на-Амуре до Многовершинного, который в 130 км от города, полностью замело снегом, сейчас туда не пробиться. У нас сильный циклон, — цитирует агентство представителя администрации.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на Камчатке из-за возможного схода лавин закрыли посещение вулканов.