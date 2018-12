Мик Джаггер привезет в Петербург балет на музыку Rolling Stones

Лидер Rolling Stones Мик Джаггер представит в Петербурге балет, поставленный на музыку своей группы. Премьера состоится в апреле в Мариинском театре, а затем в Линькольн-центре в Нью-Йорке. Об это пишет The Times. По данным издания, в подготовке представления музыканту помогает мать его восьмого ребенка — балерина Мелани Хамрик. Именно она исполнит в балете главную партию.

Предварительно, в балет войдут композиции She’s a Rainbow, You Can’t Always Get What You Want и Paint It Black.

Мик Джаггер недавно уже приезжал в Россию. Именитый рокер посетил матчи чемпионата мира по футболу в Москве и Петербурге, а а также сходил на экскурсии в этих городах.