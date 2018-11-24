Мик Джаггер привезет в Петербург балет на музыку Rolling Stones

, 11:29 13

Лидер культовой британской группы занимается созданием балета вместе со своей девушкой — танцовщицей Мелани Хамрик.

Фото: www.globallookpress.com

Лидер Rolling Stones Мик Джаггер представит в Петербурге балет, поставленный на музыку своей группы. Премьера состоится в апреле в Мариинском театре, а затем в Линькольн-центре в Нью-Йорке. Об это пишет The Times. По данным издания, в подготовке представления музыканту помогает мать его восьмого ребенка — балерина Мелани Хамрик. Именно она исполнит в балете главную партию.

 
 
 
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Публикация от Melanie Hamrick (@melhamrick)

Предварительно, в балет войдут композиции She’s a Rainbow, You Can’t Always Get What You Want и Paint It Black.

Мик Джаггер недавно уже приезжал в Россию. Именитый рокер посетил матчи чемпионата мира по футболу в Москве и Петербурге, а а также сходил на экскурсии в этих городах.

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