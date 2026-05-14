Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского по делу о коррупции

Александра Якимчук
Ему также назначили альтернативную меру пресечения.

Фото: Reuters/Alina Smutko

Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины суд принял решение о заключении под стражу бывшего руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом следует из решения суда. 

Ермаку назначили 60 суток ареста , но бывший чиновник может выйти под залог в 140 миллионов гривен (приблизительно 235 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Экс-главу офиса президента обвинили в многомиллионных коррупционных схемах. По версии следствия, он легализовывал 460 миллионов гривен (767 миллионов рублей. — Прим. ред.) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Сам бывший глава президентского офиса все обвинения отрицает. Также во время заседания, прошедшего 13 мая, Ермак заявил, что у него нет возможности выплатить залог. Прокуратура просила назначить сумму в размере 180 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коррупционный скандал на Украине может ударить не только по Ермаку, но и по Зеленскому. Об этом открыто пишет западная пресса.

