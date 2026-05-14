Песков ответил на вопрос о будущем экс-губернаторов Гладкова и Богомаза

Песков: экс-губернаторы Гладков и Богомаз получат предложения о новой работе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывшим губернаторам Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу обязательно предложат новые посты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

«Будет предложено обязательно», — ответил Песков на вопрос о дальнейшей судьбе экс-руководителей регионов.

Гладков и Богомаз сложили полномочия 13 мая. Президент России Владимир Путин принял их отставки в тот же день.

Место главы Белгородской области временно занял Герой России, ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» Александр Шуваев. Брянскую область возглавил экс-премьер правительства ЛНР Егор Ковальчук, назвавший назначение честью и пообещавший выстраивать диалог с жителями. Выборы новых губернаторов в обоих субъектах пройдут в единый день голосования 20 сентября.

На следующий день после отставки, 14 мая, Вячеслав Гладков опубликовал прощальное обращение. Он поблагодарил жителей, коллег и президента, пожелав всем россиянам победы, а также Божьего благословения, счастья, достатка и любви в сердцах.

