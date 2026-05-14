Землетрясение произошло в Новосибирской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

В эпицентре, всего в трех километрах от села Калиновка в Искитимском районе, интенсивность составила 5,2 балла.

Землетрясение 4,2 произошло в Новосибирской области

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области вечером 13 мая произошло землетрясение. Об этом 14 мая сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали в 23:10 по местному времени (19:10 по московскому. — Прим. ред.). Эпицентр подземных толчков располагался практически на окраине села Калиновка — на расстоянии 3,3 километра от жилых домов. Специалисты определили магнитуду землетрясения в 4,2, а силу сотрясений в эпицентре оценили в 5,2 балла по шкале MSK-64.

Сейсмическую активность в последние недели фиксировали и в других регионах. Так, 6 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Северных Курил. Его эпицентр находился в 185 километрах южнее города Северо-Курильск, а очаг залегал на глубине 23 километра.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение произошло во время концерта Metallica в Греции. Первое за последние 16 лет выступление легендарной рок-группы на Олимпийском стадионе в Афинах спровоцировало подземные толчки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:41
Остались пустая машина и куртка: мужчина упал с Русского моста во Владивостоке
10:39
Мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек
10:26
Вооруженного агента Секретной службы США не впустили в Храм Неба в Пекине
10:25
Последний звонок — 2026: даты, история и традиции праздника выпускников
10:22
Песков ответил на вопрос о будущем экс-губернаторов Гладкова и Богомаза
10:03
Землетрясение произошло в Новосибирской области

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Новые суммы: средний размер социальной пенсии вырос в России
Певицу Линду отпустили после опроса в статусе свидетеля
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео