«Мурчащий начальник»: Чем прославился знаменитый кот Мостик

В 2018 году знаменитый кот Мостик стал символом Крымского моста. А его страница в социальной сети — одна из самых популярных. И вот, после сложного трудового графика, наконец, можно расслабиться — нарядить елку и заняться личной жизнью. Впрочем, поиски невесты Мостик решил отложить до окончательной сдачи в эксплуатацию переправы.

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Строители Крымского моста украшают елку разноцветными шариками. Все должно быть выполнено со вкусом и с настроением. За этим тщательно следит куратор стройки — кот Мостик. Он здесь самый главный начальник. Чтобы ни у кого сомнений не было, рыжий гордо демонстрирует медальон с соответствующей надписью на шее. Это подарок от рабочих на день рождения.

Рыжий кот — ровесник Крымского моста. Он появился на Тузлинской косе, как только начались подготовительные работы. Мостик, как его назвали строители, ни разу не покидал свой пост: ездил на работу вместе со всеми. И кому же, как не ему, первым пробежаться по автодорожной части моста во время открытия. Конечно же, и селфи — обязательно. Надо ведь отчитаться перед подписчиками в социальных сетях, у него их, кстати, десятки тысяч. Мостик — стал настоящей звездой.

Фото с пушистым Мостиком, на фоне Крымского моста — лучший подарок на Новый год. Кстати, он вошел в тройку лидеров самых популярных котов в России. Уступив лишь, эрмитажному коту Ахиллу и коту Бегемоту из Булгаковского дома.

Мостик — завидный жених, но с таким темпом строительства, личной жизнью некогда заниматься. Из-за праздничной суеты чуть не пропустил важный процесс. Фарватерные опоры Крымского моста получили защиту от столкновения с проходящими судами. Сооружение под названием «палы».

— Нужны они для того, чтобы защитить основные опоры моста от навала судна. То есть в момент, когда судно потеряет управление, если такие ситуации будут, гипотетически они все просчитаны, эта конструкция будет помогать, как самому судну не разрушиться, так и конструкциям мостового сооружения, — рассказал заместитель генерального директора компании «СГМ — МОСТ» Дмитрий Кондаков.

Этот год для мостостроителей особенный. Удалось раньше срока запустить движение по автодорожной части переправы. Ударными темпами возводят и железнодорожную. Команда заслужила отдых, основная часть рабочих встретит 2019 год в кругу семьи. А как правильно лежать на диване научит «мурчащий начальник».