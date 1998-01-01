Первые поезда проедут по Крымскому мосту в конце 2019 года

, 14:12 37

Строительство железной дороги планируется закончить в декабре следующего года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Железнодорожные пути Крымского моста введут в эксплуатацию в декабре 2019 года. Об этом сообщил подрядчик, ответственный за их строительство.

Как сообщили в компании «Стройгазмонтаж», все поставленные на 2018 год работы уже выполнены. В частности, строители завершили свайные работы и подготовили опоры для укладки железнодорожного полотна.

На двух из восьми участков будущей железной дороги рабочие уже укладывают рельсы. Как полагают в компании-подрядчике, на следующий год строителям удастся создать «хороший задел» по объему выполненных работ.

— К будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию, — сообщают в компании.

Также строители уже установили на сам мост навигационное оборудование. Это поможет повысить безопасность судоходства в Керченском проливе.

— У фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения, — сообщается на официальном сайте Крымского моста.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что талисман Крымского моста — кот Мостик — помог строителям украсить новогоднюю елку.

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