Как будет работать ночное метро Петербурга в праздники 2019 года

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Метрополитен Санкт-Петербурга не закроется в ночное время после восьми основных праздников.

Фото: www.globallookpress.com

Петербургский метрополитен опубликовал ночное расписание движения поездов во время праздников.

В частности, метро будет работать в предстоящую новогоднюю ночь, Рождество Христово с 6 на 7 января, на Пасху с 7 на 8 апреля.

Также добраться до места назначения ночью можно будет в Праздник Весны и труда с 1 на 2 мая, а также в День Победы с 9 на 10 мая.

Кроме того, любители искусства после Ночи музеев, которая пройдет с 19 на 20 мая, спокойно доедут на подземке домой.

Петербургское метро будет работать и после Дня города с 26 на 27 мая, а также после праздника выпускников «Алые паруса» с 23 на 24 июня.

Движение поездов будет осуществляться с 01:00 до 05:00, отметили в петербургской подземке.

Кроме того, с 30 апреля по 15 ноября на участке «Адмиралтейская» — «Спортивная» по праздничным и выходным дням (в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) с 01:00 до 03:00 будет курсировать поезд. Исключение составят 2 мая, 10 мая, а также ночи после праздников «Ночь музеев», «День города», «Алые паруса». Интервал движения составит 20 минут.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года составы петербургского метро будут курсировать без перерыва.

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