Когда говорят «нельзя»: найдено сходство в работе мозга собак и людей

Animal Cognition: найдено сходство в самоконтроле мозга собак и людей

Исследователи выяснили, что во время ожидания разрешения собаки демонстрируют изменения активности мозга, похожие на процессы, связанные с самоконтролем у человека. Работу мозга собак изучили ученые, которые проверили, сопровождается ли способность животных сдерживать свои действия определенными изменениями активности. Результаты работы опубликованы в журнале Animal Cognition.

В эксперименте участвовали 14 домашних собак, которые уже были обучены не брать еду или игрушку без разрешения хозяина. Во время исследования специалисты использовали электроэнцефалографию — ЭЭГ, позволяющую фиксировать активность мозга животных в состоянии бодрствования.

Ученые сравнили два состояния собак: спокойное нахождение на месте и ситуацию, когда перед животным размещали лакомство или игрушку, после чего владелец просил подождать. Примерно через 30 секунд собакам разрешали взять предмет. Всего специалисты получили 226 коротких записей ЭЭГ, сделанных во время повторных измерений.

Во время ожидания у собак усиливалась активность в передней части головы в диапазоне тета-волн от четырех до восьми Гц. У людей такой вид активности в области лобных отделов связывают с когнитивным контролем, который помогает удерживаться от нежелательных действий и сосредотачиваться на задаче.

«В ситуациях, требующих самоконтроля, мы наблюдали активность ЭЭГ, напоминающую человеческие тета-волны и по частоте, и по расположению», — объяснил один из авторов исследования Ивайло Йотчев в сообщении Университета имени Лоранда Этвеша.

При этом ученые подчеркнули, что работа не доказывает, будто собаки воспринимают запрет так же, как люди, или понимают слово «нет». Исследование было посвящено изменениям активности мозга во время ожидания, а не смыслу команд, которые дают животным.

Авторы отметили, что в эксперименте участвовало небольшое количество обученных собак, поэтому для подтверждения результатов понадобятся дополнительные исследования. В будущем ЭЭГ может помочь изучать возрастные изменения мозга животных и особенности их поведения.

«Собаки живут и стареют быстрее людей, но находятся в той же среде и приспосабливаются к сходным социальным и физическим условиям», — отметила соавтор исследования Марта Гачи.

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