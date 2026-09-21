Собянин: Новый путепровод разгрузит дороги в районе Москва-Сити

В районе делового центра «Москва-Сити» строят путепровод длиной более 50 метров, который обеспечит автомобилистам дополнительные маршруты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Строители уже возвели две опоры и подпорные стены, а также завершили укрепление элементов пролетного строения. Путепровод оборудуют лестничными сходами и лифтами. При создании систем электроснабжения используют продукцию из Тверской области.

В рамках проекта также реконструируют участки улицы Ермакова Роща. За концертным залом «Атмосфера» появится новая транспортная связь. Завершить работы планируется до конца года.

После открытия дороги водители смогут напрямую выезжать на Шмитовский проезд как в сторону центра Москвы, так и в направлении области. По расчетам, нагрузка на магистраль сократится на 12%, а средняя скорость движения увеличится на 15–17%.

Для обслуживания «Москва-Сити» уже построили около 35 километров дорог. В их числе — проезд к бизнес-центру I-City, создавший дополнительный маршрут к станции Москва-Сити первого Московского центрального диаметра.

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