«Ценой собственной жизни»: в зоне СВО щенок закрыл собой бойцов от дрона

В зоне СВО погиб щенок, спасая российских бойцов от вражеского дрона

Щенок по кличке Джесси погибла во время атаки на позиции российских военнослужащих, сбив вражеский оптоволоконный дрон. Об этом ТАСС сообщили в новосибирском отделении Народного фронта.

«Во время одной из атак малышка бросилась на оптоволоконный дрон и сбила его, спасла бойцов ценой собственной жизни», — рассказали в отделении.

Джесси в подразделении называли «звоночком» и «ангелом-хранителем». Собака научилась узнавать звук винтов беспилотников и предупреждала военнослужащих лаем, когда поблизости появлялся дрон.

Щенок родился в подразделении БПЛА на одном из южных участков линии боевого соприкосновения. Когда бойцы получили приказ о перемещении, взять Джесси с собой они не смогли и передали ее соседнему новосибирскому мотострелковому подразделению.

Там собака быстро освоилась и стала любимицей военнослужащих. Кадрами ее взросления в социальных сетях делился боец с позывным Арчи. Он рассказывал, что Джесси совсем крошечной помещалась на ладони, когда ее принесли от соседей.

Помимо того, что собака предупреждала бойцов о приближающихся дронах, по утрам она хватала пятилитровую бутылку, бегала с ней по расположению и стучала по стенам, будя так военнослужащих к завтраку.

Во время последней гуманитарной миссии Народный фронт передал подразделению три квадрокоптера и аккумуляторы, а для Джесси привезли угощение.

Сейчас на позициях у бойцов живут котята. Военнослужащие продолжают делиться видео с животными в соцсетях.

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