Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.

Точная причина смерти артистки не сообщается. Карьера Уитфилд началась в далеком 1953 году с комедии «Возьми отсюда». Наибольшую известность ей принесли комедийные роли в таких ситкомах как «Терри и Джун» и «Еще по одной». Уитфилд также сыграла в одном из эпизодов сериала «Друзья». Кроме того, актриса появлялась в знаменитом английском «Шоу Бенни Хилла».

В 2017 году актриса получила орден и титул дамы от принца Уэльского в Букингемском дворце.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти актрисы сериала «Доктор кто» Жаклин Пирс.