В Крыму открылся первый участок трассы «Таврида»

На участке трассы «Таврида» для движения транспорта стали доступны две полосы. Открылся для проезда участок в воскресенье, 30 декабря.

Проехать по «Тавриде» теперь можно на участке от Белогорска почти до самой Феодосии — фрагмент протяженностью в 85 километров позволит доехать до подъездов к городу в Ленинском районе Крыма. Новая трасса поможет разгрузить один из отрезков дороги Керчь-Симферополь и, как надеются специалисты, уменьшить заторы на дорогах около Феодосии.

— Новый участок «Тавриды» решит одну из главных проблем действующей трассы Керчь — Симферополь: большие заторы в летний период на подъездах к Феодосии, где транспорт проходит через приморские поселки по узкой дороге. В пик туристического сезона гости и жители полуострова теряли на проезд этого прибрежного участка трассы несколько часов, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря крымского строительного управления компании «ВАД» Григория Назарова.

На открытом участке трассы действует скоростное ограничение — стрелка спидометра не должна пересекать отметку в 60 км\ч. После того, как автодорога будет открыта полностью, разогнаться можно будет и до 90 км\ч.

Ожидается, что уже 31 декабря откроется еще один участок первой очереди «Тавриды» — от подъездов к Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту вблизи Керчи. Полностью достроить трассу планируют через два года.