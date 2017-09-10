Видео: Жуткий клоун распугал детей на новогодней елке в Астане

Жуткий клоун, неожиданно появившийся среди снежинок на новогоднем празднике в Астане, напугал детей. На видео, которое выложила в сеть побывавшая на празднике жительница Казахстана, видно, что ребятишки с визгом разбегаются в разные стороны от страшилища, а самые робкие — в ужасе замирают на месте.

— Сходила я на детскую елку, теперь спать не смогу, — написала под роликом автор видео.

— Хэллоуин какой-то а не елка!

— Что это за ужас? — комментируют увиденное пользователи соцсети.

На записи слышно, что малыши опознали в страшном персонаже танцующего клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно», который появляется в американском городке Дерри раз в 27 лет, чтобы охотиться на детей.

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Существует мнение, что прообразом злодея Пеннивайза был серийный маньяк Джон Уейн Гейси, который в образе клоуна завлекал своих жертв как раз на детских праздниках.

Ранее Пятый канал рассказывал, как страшный клоун пугал прохожих в Петербурге, внезапно выскакивая из мусорного бачка.