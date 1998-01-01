Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии

Россиянин Сергей Устюгов выиграл в воскресенье, 30 декабря, гонку на 15 километров свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Как сообщает «Интерфакс», дистанцию лыжник преодолел за 30 минут и 34,1 секунды. Вторым с отрывом в 12,2 пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер. Третью ступень пьедестала занял еще один российский спортсмен — Александр Большунов, он отстал от Устюгова на 21,9 секунды.

podium of the 2nd stage of the #tourdeski



15 km F at Toblach

🥇 Sergey Ustiugov, RUS

🥈 Simen Hegstad Krueger

🥉 Alexander Bolshunov#fiscrosscountry pic.twitter.com/CIgqu1rNIs — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) 30 декабря 2018 г.

Перед этим в женской гонке на 10 километров победу на «Тур де Ски» одержала российская лыжница Наталья Непряева. Ее соотечественница Анастасия Седова показала третий результат.

«Тур де Ски» — Tour de Ski — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Она проходит ежегодно в конце декабря — начале января и является частью Кубка мира.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов уже становился победителем «Тур де Ски» в позапрошлом сезоне. Год назад он был вторым. В этом году победа на соревнованиях в Италии стала первой для спортсмена, который пропустил начало сезона из-за травмы. Как ранее сообщал Пятый канал, в октябре 2018 он был госпитализирован в Италии после неудачного падения на тренировке.