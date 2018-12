Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии

Россиянин Сергей Устюгов выиграл в воскресенье, 30 декабря, гонку на 15 километров свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Как сообщает «Интерфакс», дистанцию лыжник преодолел за 30 минут и 34,1 секунды. Вторым с отрывом в 12,2 пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер. Третью ступень пьедестала занял еще один российский спортсмен — Александр Большунов, он отстал от Устюгова на 21,9 секунды.

podium of the 2nd stage of the #tourdeski



15 km F at Toblach

🥇 Sergey Ustiugov, RUS

🥈 Simen Hegstad Krueger

🥉 Alexander Bolshunov#fiscrosscountry pic.twitter.com/CIgqu1rNIs