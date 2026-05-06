Соседи по несчастью: десятки семей остались без новых домов и денег из-за мошенников

В Петербурге десятки семей остались ни с чем после обращения в одну из строительных компаний. Ее руководители обещали быстро и качественно возвести загородные дома. Но как только клиенты перечисляли деньги, подрядчики испарялись. На некоторых участках до сих пор только фундаменты. Разбирательства тянутся уже не первый год.

Все это время люди вынуждены платить ипотеку за несуществующие дома. Есть ли шансы их достроить или вернуть потерянные миллионы — узнала корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Десять миллионов рублей за дом мечты. А в общей сложности — 150. Именно столько два десятка петербургских семей отдали за постройку коттеджей. Планировали стать соседями по поселку, а стали соседями по несчастью.

«Были чудесные отзывы. Компания 15 лет на рынке, соответственно, мы более будем в них уверены, нежели брать каких-то новых компаний. Также есть аккредитация в Сбербанке», — рассказала пострадавшая Маргарита Прокопенко.

Застройщик уверял, что стройка дома начнется сразу в день подписания договора. Нужно только срочно внести платеж. А потом он перестал выходить на связь, а если кому и удавалось до него дозвониться — кормил «завтраками».

«Вот трал должен приехать, трал должен приехать. Мне даже присылали фотографии о том, что трал перевернулся, что там какая-то авария случилась, что в него въехали», — говорит пострадавшая Дарья Дорошкова.

Это один из участков, где должен стоять дом под ключ для Дарьи, матери двоих детей.

Вот, что можно получить за десять миллионов рублей и два года ожидания — просто сваи. Здесь должно было стоять два дома: один для Дарьи, второй — для ее мамы. Но счастья в стенах они не познали.

«Правда, очень тяжело, очень. Я вложила сюда все, чтобы у моих детей было другое будущее», — признается Дарья.

Подобные истории есть по всей Ленинградской области. Тосненский, Всеволожский, Гатчинский районы — везде одно и то же.

«Там такие же были пострадавшие. Оказывается, он решил с ними момент: они забрали заявления, претензий не имели, потому что он кому-то отдал деньги, кому-то достроил за наш счет», — объясняет Маргарита Прокопенко.

Ожидание и реальность. Вот, что обещали покупателям: двухэтажный дом, терраса и панорамные окна. А на деле — каркас и голые стены. Это уже другой проект от того же застройщика. Вроде все достроено, но жить в доме невозможно. Когда на этого застройщика возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, представитель компании отказался продолжать какую-либо работу.

«Пока вы не участвовали в уголовном деле, у меня еще была мотивация для вас каким-то образом стараться и искать деньги. Я говорю: вы за два года ничего не сделали. Он говорит: ну я же старался», — цитирует Дарья слова застройщика.

Пострадавшие теперь в статусе потерпевших. Но реальной пользы от этого нет. Банки отказывают в ипотечных каникулах, и каждый месяц семьи платят кредит за непостроенные дома.

«Самым простым путем, кажется на первый взгляд, это возбуждение уголовного дела, которое тоже само по себе не создает денежные средства, которые можно вернуть. Следствие может поискать, куда они делись, может разъяснить эти обстоятельства потерпевшим, но сами по себе деньги не появятся», — пояснил адвокат Илья Пакконен.

Следственный комитет запросил доклад о ходе расследования. Пострадавшие говорят, что на этого застройщика уже было заведено уголовное дело.

