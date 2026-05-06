В Омской области дети почувствовали себя плохо на экскурсии из-за утечки газа

Мария Гоманюк

Рядом со зданием, где находились школьники, шли работы на трубопроводе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В городе Тара Омской области дети, которые находились на экскурсии, обратились за медицинской помощью после утечки природного газа рядом со школой. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Он отметил, что утечка произошла в ходе работ на газопроводе рядом со зданием, где находились дети. По его словам, школьников быстро эвакуировали. В данный момент угрозы их жизни и здоровью нет.

Также Хоценко поручил организовать проверку обстоятельств случившегося.

В Тарской межрайонной прокуратуре начали проверку соблюдения законодательства при проведении работ на газопроводе. Ведомство намерено оценить действия подрядной организации, которая проводила опрессовку оборудования.

В данный момент специалисты продолжают устанавливать все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области. Как стало известно, ядовитое вещество быстро распространилось на четыре квартиры многоэтажного дома.

