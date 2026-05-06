Кровавая тайна: девушка рассказала, почему не общается с отцом-мафиози

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 119 0

Наследница гангстера узнала о криминальной деятельности главы семейства еще в подростковом возрасте.

Дочь мафиози не общается с ним из-за убийства матери

Фото: www.globallookpress.com/dirk enters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь бывшего итальянского мафиози прекратила общение с ним из-за убийства мамы

Дочь бывшего итальянского мафиози прекратила общение с родителем после того, как он лишил жизни ее мать. Об этом она рассказала в социальной сети Reddit.

Девушка поделилась подробностями своей тяжелой семейной истории. Она уточнила, что ее отец являлся активным членом мафии в 1970-80-х годах.

Пользовательница соцсети узнала о криминальной деятельности главы семейства еще в подростковом возрасте. Однако окончательный разрыв произошел именно из-за убийства самого близкого ей человека.

«Мои отношения с ним разорвались после того, как он лишил жизни мою мать. Его самого не стало четырьмя годами позже, но он так и не понес за это наказания. Как бы странно это ни звучало, я все еще люблю его, я присутствовала на церемонии прощания с ним», — написала автор публикации.

По словам девушки, отец до последнего утверждал, что смерть матери была лишь трагической случайностью. Сама же рассказчица уверена, что мотивом послужила банальная ревность. Женщина развелась с гангстером и нашла себе другого спутника жизни.

Дочь мафиози вспомнила странный случай, произошедший незадолго до трагедии. В их городе произошла серия громких убийств, и она решила поинтересоваться у матери, не замешан ли в этом отец.

Реакция женщины была пугающей. Она тревожно огляделась по сторонам, проверяя, нет ли лишних ушей.

«Почему-то я спросила маму, знает ли папа что-нибудь об этом. Она огляделась, будто ей показалось, что кто-то подслушивает, но кроме нее и меня там никого не было. В ответ она сказала: «Больше никогда меня не спрашивай», — заключила пользовательница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Дети потеряли в супермаркете»: женщину не узнают после похудения на 57 килограмм
15:10
Реклама в обмен на VIP: блогер обвинил команду Гуфа в срыве договоренностей
15:01
В Минздраве Омской области рассказали о состоянии детей после утечки газа
15:00
Больше витаминов: эксперт рассказала, как правильно есть киви
14:56
«Она считалась фотохантером»: знакомый погибшей Ксении Добромиловой о ее работе
14:53
«Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
«Думала, они уснут»: 21-летняя девушка отравила шестерых мужчин на свиданиях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео