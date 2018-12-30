Момент наезда иномарки на пешеходов на Невском проспекте попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов на Невском проспекте запечатлен на видео. На кадрах, распространенных телеканалом 78.ru, видно, как машина вылетает на тротуар и врезается в группу прохожих.

Сообщается, что число пострадавших в этом ДТП увеличилось до шести человек. Среди раненых два ребенка, их госпитализировали в детскую городскую больницу № 19 им. Раухфуса, также по информации Пятого канала, троих пострадавших забрали в Мариинскую больницу, еще одного в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

По факту наезда на пешеходов в центре Петербурга проводится проверка.

Как ранее сообщал Пятый канал, вечером в воскресенье, 30 декабря, в результате этой аварии недалеко от Аничкова моста тяжелые травмы получили три человека, в том числе ребенок.