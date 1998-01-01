«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открыл набор участниц в новый состав группы Serebro. После онлайн-тура, который проходил в Instagram, было отобрано 15 конкурсанток. Прошедшие первый этап девушки стали участницами кастинга, из которого лейбл MALFA сделал реалити-шоу на YouTube.

В первом же выпуске кандидаткам пришлось столкнуться с категоричными требованиями. Ведущий шоу, блогер Гусейн Гасанов, потребовал от участниц полностью смыть косметику, а затем переодеться в купальники. Причем стоять перед камерами предлагалось в весьма откровенном черном бикини.

Три девушки отказались сниматься в таком виде — тогда ведущий перешел к угрозам и пообещал выгнать строптивых дамочек из проекта. Но после того как стало ясно, что отказываться от своих принципов девушки не намерены, оставить решили всех.

Пользователи YouTube, где и выходит реалити, остались недовольны отношением Гасанова к девушкам. Даже сами участницы в интервью после съемок признались, что у них «было ощущение, что мы приехали исполнять какой-то приватный танец».

— Я извиняюсь, конечно, но они проституток выбирают или вокалисток в группу? Просто по их конкурсам так и не скажешь.

— Как будто, блин, это для него пришли стриптизерши.

— Ведущий превратил рядовое дефиле в какой-то подозрительный отбор, аж противно на его выражение лица смотреть, — возмутились зрители в комментариях.

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