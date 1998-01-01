«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro

, 9:37 244

Участницам реалити-шоу «SEREBRO CASTING» предлагали участвовать в дефиле с эротическим подтекстом и надевать откровенные купальники.

Фото: Youtube @MALFA

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открыл набор участниц в новый состав группы Serebro. После онлайн-тура, который проходил в Instagram, было отобрано 15 конкурсанток. Прошедшие первый этап девушки стали участницами кастинга, из которого лейбл MALFA сделал реалити-шоу на YouTube.

В первом же выпуске кандидаткам пришлось столкнуться с категоричными требованиями. Ведущий шоу, блогер Гусейн Гасанов, потребовал от участниц полностью смыть косметику, а затем переодеться в купальники. Причем стоять перед камерами предлагалось в весьма откровенном черном бикини.

Три девушки отказались сниматься в таком виде — тогда ведущий перешел к угрозам и пообещал выгнать строптивых дамочек из проекта. Но после того как стало ясно, что отказываться от своих принципов девушки не намерены, оставить решили всех.

Пользователи YouTube, где и выходит реалити, остались недовольны отношением Гасанова к девушкам. Даже сами участницы в интервью после съемок признались, что у них «было ощущение, что мы приехали исполнять какой-то приватный танец».

— Я извиняюсь, конечно, но они проституток выбирают или вокалисток в группу? Просто по их конкурсам так и не скажешь.

— Как будто, блин, это для него пришли стриптизерши.

— Ведущий превратил рядовое дефиле в какой-то подозрительный отбор, аж противно на его выражение лица смотреть, — возмутились зрители в комментариях.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что интернет-пользователи раскритиковали новый образ Ольги Бузовой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:49
«Живу в центре водоворота»: актриса «Уральских пельменей» о разладе в коллективе
10:27
«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике
10:11
«Рубиновые звезды помогут России» — звезда «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год
9:53
«Грудь как у мальчика»: младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников
9:37
«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro
9:20
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Бурятии
8:59
«Калифорния доказала»: в поединке Густафссон — Джонс американец оказался сильнее
8:45
Установлена личность владельца разбившегося в Бурятии вертолета
8:38
«Величайший обман в истории» — Трамп о «сговоре» с Россией перед выборами в США
8:19
В России начались самые длинные в наступающем году праздничные выходные
7:57
Семьям погибших из-за схода лавин в Хабаровском крае выплатят по миллиону
7:29
В разбившемся в Бурятии вертолете мог находиться известный бизнесмен
7:20
Очередной туроператор в России прекратил свою деятельность
7:03
В Бурятии разбился вертолет — есть жертвы
7:01
Видео: Жан-Мари Ле Пен поздравил россиян с Новым годом
6:58
Российский космонавт с МКС поздравил землян с наступающим Новым годом
6:36
Создатель Android объявил о прекращении производства смартфона Essential Phone
6:20
Житель Нью-Йорка принял взрыв трансформатора за атаку пришельцев и вооружился
6:01
Появилось видео крушения вертолета со спасателями в ОАЭ
5:51
Российский боец Петр Ян одолел бразильца Дугласа Силву на турнире UFC — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27 дек

«Сломалась» — актриса Макеева шокировала поклонников фото из больницы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама