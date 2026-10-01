Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Лидер РФ подчеркнул беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем.

С каким праздником Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина (КНР) с годовщиной образования страны. Советующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин! Дорогой друг! Примите самые теплые поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. <…> Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая — счастья и процветания», — написал российский лидер.

Он также отметил, что под руководством председателя КНР добилась впечатляющих успехов в социально-экономической и научно-технической сферах. Кроме того, республика вносит заметный вклад в решение важнейших вопросов как на региональном, так и на глобальном уровне.

Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши государства совместно реализуют крупные проекты в разных сферах и участвуют в координации усилий для построения более справедливого, многополярного миропорядка на международном уровне.

Упомянул президент РФ и о том, что два лидера встретятся на ноябрьском саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский экономический союз) в Шэньчжэне. Эта встреча, по словам президента, также послужит упрочению российско-китайского партнерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на полях саммита БРИКС в столице Индии Нью-Дели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

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