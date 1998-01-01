Агент Александра Головина рассказал о будущем футболиста

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Представитель российского спортсмена прокомментировал информацию о трансфере Головина в «Зенит».

Фото: www.globallookpress.com

Футболист сборной России Александр Головин не собирается покидать футбольный клуб «Монако» и возвращаться в «Зенит». Об этом заявил агент спортсмена Олег Артемов в интервью «Чемпионату».

— Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», — сказал представитель футболиста.

Российский футболист Александр Головин перешел в футбольный клуб «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Срок контракта рассчитан на пять лет. Сумма трансфера стала рекордно дорогой для российских футболистов и составила 30 миллионов евро.

Ранее Александр Головин рассказал, что чувствует себя комфортно в новой команде и общается на английском языке — французский дается футболисту непросто.

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