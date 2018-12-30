Ивана Дорна заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за штанов со шнурками

В социальной сети Instagram подписчики Ивана Дорна обрушились на украинского музыканта после того, как их кумир опубликовал снимок в необычных брюках со шнуровкой сверху донизу.

Фото певец выложил вечером 30 декабря, сообщая, что будет участвовать в программе Ивана Урганта, назвав ее «Голубой Ургант». Однако не все фанаты оценили образ кумира, заявив, что в бежевых штанах со шнуровкой Дорн выглядит как мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram segodnya v 23:25 💣👌 #голубойургант @vecherniy_urgant Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 30 Дек 2018 в 9:03 PST

— Это не Ургант голубой, а ты!

— Дорн не гей. Дорн — эгегей

— Был тип как тип, в теперь на ****** похож

— Штаники, конечно, отстой

— Твои штаны как сапоги у моей бывшей!

— Штаны гейские какие-то (((

— Этот образ тебе не подходит!! — написали разочарованные поклонники.

Однако нашлись и те, кому образ Ивана пришелся по душе. Некоторые даже сравнили певца с вокалистом легендарной группы Nirvana Куртом Кобейном.

— Вылитый Кобейн!

— Ваня, ты красавчик!

— Секси!

— На Талькова похож, — отметили фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети появились кадры «издевательства» Ивана Дорна над ребенком в самолете.