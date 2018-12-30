Ивана Дорна заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за штанов со шнурками

В социальной сети Instagram подписчики Ивана Дорна обрушились на украинского музыканта после того, как их кумир опубликовал снимок в необычных брюках со шнуровкой сверху донизу.
Фото певец выложил вечером 30 декабря, сообщая, что будет участвовать в программе Ивана Урганта, назвав ее «Голубой Ургант». Однако не все фанаты оценили образ кумира, заявив, что в бежевых штанах со шнуровкой Дорн выглядит как мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации.
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— Это не Ургант голубой, а ты!
— Дорн не гей. Дорн — эгегей
— Был тип как тип, в теперь на ****** похож
— Штаники, конечно, отстой
— Твои штаны как сапоги у моей бывшей!
— Штаны гейские какие-то (((
— Этот образ тебе не подходит!! — написали разочарованные поклонники.
Однако нашлись и те, кому образ Ивана пришелся по душе. Некоторые даже сравнили певца с вокалистом легендарной группы Nirvana Куртом Кобейном.
— Вылитый Кобейн!
— Ваня, ты красавчик!
— Секси!
— На Талькова похож, — отметили фанаты.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети появились кадры «издевательства» Ивана Дорна над ребенком в самолете.