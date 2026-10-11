В снежные лидеры уже выбились Сибирь и Дальний Восток.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Михаил Леус: первый снег в Москве может выпасть значительно позже обычного
В 2026 году первый снег в Москве может выпасть гораздо позже обычного. Таким прогнозом в своем канале в мессенджере МАКС поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в снежные лидеры уже выбились Сибирь и Дальний Восток. Там, как уточнил Леус, не так давно сформировался устойчивый покров, который пролежит до весны. Самые высокие сугробы специалисты зафиксировали на метеостанции «Бохапча» в Магаданской области — 41 сантиметр.
При этом в Москве продолжается золотая осень. Первый снег в столичном регионе выпадет, скорее всего, в первой декаде ноября.
Метеоролог напомнил, что в Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется 3 ноября. Но в этом году сроки сдвинутся, заключил Леус.
Ранее технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов рассказал, когда автомобилистам следует переходить на зимнюю резину.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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