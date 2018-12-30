«Мы не пили»: Жасмин опубликовала откровенные фото из бани

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Певица отдохнула вместе с подругой перед праздниками.

Фото: www.globallookpress.com

Певица Жасмин во всю готовится к Новому году. В преддверии праздника она отправилась в баню вместе с подругой. По словам артистки, они переняли эту традицию у героев культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако сюжет картины звезда и ее подруга претворять в жизнь не стали и, в отличие от Жени Лукашина, вернулись после банных посиделок в свои дома трезвыми.

Помните, как в «Иронии судьбы»: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Но мы приличные, не пили, в Петербург не уехали, и сразу вернулись домой к мужьям, — рассказала Жасмин.

 
 
 
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Публикация от Jasmin (@jasmin)

Поклонники похвалил певицу за то, что она ведет здоровый образ жизни и пожелали ей легкого пара.

— Жасмин, вы без макияжа как девочка… хорошенькая и молодая, — отметили в сети.

Ранее Пятый канал рассказывал о предновогодней фотосессии, которую Жасмин устроила вместе с мужем.

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