«Мы не пили»: Жасмин опубликовала откровенные фото из бани

Певица Жасмин во всю готовится к Новому году. В преддверии праздника она отправилась в баню вместе с подругой. По словам артистки, они переняли эту традицию у героев культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако сюжет картины звезда и ее подруга претворять в жизнь не стали и, в отличие от Жени Лукашина, вернулись после банных посиделок в свои дома трезвыми.

— Помните, как в «Иронии судьбы»: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Но мы приличные, не пили, в Петербург не уехали, и сразу вернулись домой к мужьям, — рассказала Жасмин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin) 30 Дек 2018 в 10:15 PST

Поклонники похвалил певицу за то, что она ведет здоровый образ жизни и пожелали ей легкого пара.

— Жасмин, вы без макияжа как девочка… хорошенькая и молодая, — отметили в сети.

Ранее Пятый канал рассказывал о предновогодней фотосессии, которую Жасмин устроила вместе с мужем.