Видео: Сборная России в меньшинстве обыграла Чехию на МЧМ

Молодежная сборная Россия обыграла противников из Чехии в матче группы А на чемпионате мира в Канаде. Поединок закончился со счетом 2:1. Обе шайбы россияне забили в меньшинстве. Их авторами стали Артем Галимов (18 минута) и Николай Коваленко (36 минута). У чехов отличился Яхим Конделия, удачно отправивший шайбу в створ ворот противников на 36 минуте.

Победа в матче с Чехами позволила России занять второе метро в группе А. Наши соотечественники набрали шесть очков, у лидеров-канадцев — столько же, однако они опережают по дополнительным показателям. Впереди у российской команды еще два матча — со Швейцарией и Канадой.

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