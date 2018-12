Видео: Сборная России в меньшинстве обыграла Чехию на МЧМ

Молодежная сборная Россия обыграла противников из Чехии в матче группы А на чемпионате мира в Канаде. Поединок закончился со счетом 2:1. Обе шайбы россияне забили в меньшинстве. Их авторами стали Артем Галимов (18 минута) и Николай Коваленко (36 минута). У чехов отличился Яхим Конделия, удачно отправивший шайбу в створ ворот противников на 36 минуте.

*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko (@Avalanche) to go up 2-0#WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh