Стало известно, когда начнутся государственные испытания Т-14 на базе «Арматы»

Государственные испытания российского танка третьего поколения Т-14, выполненного на базе платформы «Армата», начнутся в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Их будут проводить специалисты научно-исследовательских институтов Министерства обороны (МО) РФ.

«Армата» — уникальная разработка российских военных инженеров и конструкторов, аналогов мире у нее нет. Точно также, как и у танка Т-14 — боевой машины третьего поколения, сконструированного после Второй мировой войны. К слову, американские специалисты признали превосходство Т-14 над устаревшими танками НАТО.

Сообщалось, что МО РФ подписало с «Уралвагонзаводом» контракт на поставку в войска 132 единиц танков Т-14 и боевых машин пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата». По плану, все поставки должны быть завершены до 2021 года.

Ранее Пятый канал публиковал видео стрельб танка Т-14.