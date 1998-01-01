Эксперты США признали превосходство «Арматы» над устаревшими танками НАТО

Американские эксперты заявили о том, что главные боевые танки НАТО серьезно устарели по сравнению с российским Т-14 «Армата». Сообщает ФАН со ссылкой на The National Interest.

В частности военный специалист Уилл Флэнниген считает представленную в 2015 году российскую разработку более живучей, мобильной и с большей огневой мощью. Живучесть «Арматы» обеспечена кроме брони комплексом революционной активной защиты.

Флэнниген подчеркивает, что отсутствие данной системы у британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams показывает миру серьезное отставание запада от российского танкостроения. А используемая на натовских боевых машинах динамическая защита лишь утяжеляет их.

Серьезно по его словам отстает и боевая эффективность танков альянса. Challenger 2 и M1A2 Abrams не могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами, так как у них нет многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушки, как у российского. Также американский эксперт похвалил подвеску «Арматы», стратегическую мобильность и хороший запас хода. И теперь, по словам Флэннигена, НАТО надо приложить огромные усилия, чтобы хотя бы догнать российский танк в его технологическом прорыве.

Ранее Пятый канал рассказывал, что американские военные эксперты также пришли в ужас от характеристик новой разработки комплекса противовоздушной обороны С-500.