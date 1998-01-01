Астрологический прогноз на первую неделю 2019 года для всех знаков зодиака

, 20:09 Эксклюзивное интервью 33

Как провести новогоднюю неделю с максимальной пользой, чтобы после каникул не возникло чувство разочарования, рассказала астролог и психолог Лилия Любимова.

Фото: pixabay.com

Как знакам зодиака следует встретить Новый год и с максимальной пользой провести первую неделю 2019 года, рассказала астролог и психолог Лилия Любимова.

Овнам сразу после новогодней ночи можно начинать строить грандиозные планы. А если у вас остались с прошлого года какие-то нерешенные вопросы по работе, стоит их решить прямо в праздничную неделю — выделить один-два дня и поработать.

— Хотя это не очень приятная история, но она будет для них очень полезна. Постарайтесь максимально с пользой провести каникулы в деловом общении. Посетите старых коллег по работе, обзвоните старых знакомых, это может оказаться в дальнейшем очень полезно для вашего бизнеса — советует астролог.

Тельцам астролог настоятельно рекомендует держать себя в руках за новогодним столом и не переедать — сбрасывать набранные за каникулы лишние килограммы потом будет очень тяжело.

— Тельцы вообще склонны к набору веса. Старайтесь в праздничную неделю чередовать застолье с какими-то другими, активными занятиями. Чтобы к концу праздников не испытывать полное разочарование и недовольство собой.

Для близнецов Новый год — всегда приятное время тусовок и новых впечатлений.

— Кино, театры, новые квесты, новые игры — сейчас жизнь предоставляет нам кучу возможностей, и я рекомендую близнецам провести праздники еще и интеллектуально, потому что для них важно постоянно учиться чему-то новому.

Ракам в начале нового года астролог советует поберечься и не переусердствовать с физическими нагрузками. Если вы планировали провести праздники активно в новогодние дни — на катке, на лыжах или сноуборде, астролог рекомендует вам провести выходные более спокойно.

Львам очень показан совместный досуг с детьми. Если у вас еще нет своих, проведите время с любимыми братьями, сестрами, племянниками, детьми друзей или соседей. Это даст вам очень большой заряд энергии на весь год.

— Львы — ребята творческое и такое активное, веселое времяпровождение может стать полезным творческим запалом на долгосрочный период. Это поможет по-настоящему расслабиться, ощутить праздник. Поскольку лев любит одаривать и ловить на себе восхищенные взгляды, это как раз тот случай, когда он сможет поймать на себя большой заряд любви.

Девам астролог советует вспомнить правило разумного эгоизма и заняться собой. Рекомендуются не только праздничные мероприятия, но и оздоровительные — спа, баня, сауна, массаж…

— Дева трудоголик, и нередко на буднях у нее до себя не доходят руки. Поэтому представителям этого знака, кстати, этот же совет можно дать и козерогам, рекомендуется вспомнить о себе и сходить к косметологу, воспользоваться новогодней неделей, чтобы провести какие-то процедуры, которые требуют восстановительного периода — например, уколы красоты или татуаж.

Весы на новогодней неделе могут взять пальму первенства как самый расслабленный знак зодиака.

— Вам очень показана романтика, поводить больше времени со второй половинкой, ну, и вообще на новогоднюю неделю звезды объявляют для весов «День лентяя». Можете никуда не торопиться, никуда не спешить, поваляться дома и посибаритствовать. И, конечно же, очень важным и приятным для весов делом на новогодней неделе какой-нибудь красивый выход в театр или ресторан.

Для рожденных под знаком скорпиона звезды складываются благоприятно для того, чтобы направить энергию в «личное» русло. Для вас предстоящая неделя будет очень активной в эмоциональном плане, благоприятной для новых встреч и знакомств.

Скорпионы, которые пока в гордом одиночестве, не упускайте вообще никаких новогодних предложений. Побольше активности, потому что это вам позволит устроить личную жизнь. А тем, кто уже в паре, та же активность поможет ее разнообразить и уйти от конфликтов. Потому что скорпионы могут быть настроены в первые дни года несколько воинственно.

Стрельцам в новогодние праздники необходимо соблюсти традиции. Новогоднюю ночь нужно провести в кругу семьи, а за каникулы — посетить своих родителей, родителей жены или мужа, сходить в церковь в сочельник, если это в традициях семьи. Чтобы в конце можно было сесть и сказать: «Я молодец, праздники провел так, как и положено».

— Стрельцу это очень важно. Он — хранитель семейной идиллии. И ему всегда необходимо соблюдать традиции, преемственность поколений и так далее. Вообще, 2019 — для стрельцов хороший год, и в праздники им особенно рекомендуется закладывать правильные установки на долгое время вперед.

Для козерогов 2019 год не самый удачный в плане серьезных прорывов, скорее он подготовительный к грядущем в 2020 успехам. 1 января вам следует сесть и составить список долгосрочных целей и задач на следующий год.

— Козероги любят планирование, поэтому если вы не успели купить ежедневник до Нового года, то в праздники магазины работают… Но не зарывайтесь в этом, помните о том, что праздники- это еще и удовольствие. Позвольте себе расслабиться, подурачиться, несмотря на то, что козероги обычно считают, что такая длинная праздничная неделя ни к чему.

Водолеям чрезвычайно полезно отправиться в дальние странствия. Если нет возможности поехать за границу, съездите хотя бы в соседний город.

— Для водолея эти выходные — уникальная возможность задаться вопросом «а не рвануть ли нам?» Если вы проснулись 1 января с мыслью резко взять билет на поезд или на самолет и уехать на пару-тройку дней в какое-нибудь экзотическое место, я бы рекомендовала поступить именно таким образом.

Рыбам астролог советует расслабиться в последний день уходящего года и не пытаться переделать все дела — их можно оставить на следующий год.

— Не пытайтесь все доделать срочно или 31 декабря успеть везде. Расслабьтесь первые три новогодних дня, а потом начнете с новыми силами.

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