Дети Пугачевой и Галкина обратились к Деду Морозу в сети

На странице Аллы Пугачевой в Instagram опубликовано трогательное фото Лизы и Гарри Галкиных. Дети Примадонны и юмориста Максима Галкина поздравили всех с наступающим Новым годом и обратились к Деду Морозу в канун праздника.

— С наступающим Новым годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир! — попросили звездные дети.

Instagram @alla_orfey

Каждая размещенная в сети фотография Лизы и Гарри Галкиных собирает большое количество лайков в социальных сетях. Поклонники часто подмечают, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получились на загляденье.

Юморист постоянно выкладывает в соцсети снимки ребят и делится их успехами. Примадонна же делает это намного реже. Подписчики порой ее даже за это критикуют. Совместные снимки звездной семьи, которые части можно увидеть в сети, подтверждают — у них царит полная идиллия, сообщает Teleprogramma.pro.