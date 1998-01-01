Российские знаменитости подвели итоги 2018 года

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Известные лица страны рассказали, каким для них стал уходящий год, и поделились планами на будущий.

Фото: www.globallookpress.com

Российские знаменитости поделились с подписчиками в сети своими символическими итогами 2018 года и рассказали о планах на Новый 2019 год.

Экс-солистка золотого состава «ВИА Гра» Анна Седокова гордится тем, что у нее появилась большая квартира. Певица планирует выплатить ипотеку и сделать ремонт в новом жилище.

— У меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама и правда к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь! Впереди большой ремонт, но это все уже в Новом Году! — пишет Анна.

Актер Максим Матвеев преисполнен любовью и благодарностью своей супруге Елизавете Боярской за рождение сына Григория. Долгожданное пополнение в их семействе произошло 5 декабря.

— Я полон любви благодарности за Гришпуна, Гришулю, Гришана… Семейство пополнилось в этом году еще одним замечательным человечком.

Максим Матвеев, сообщил, что кроме прочего, получил несколько интересных предложений ролей, о которых пообещал рассказать подписчикам уже в Новом году.

Телеведущая Милана Тюльпанова поздравила своих подписчиков с Новым годом и поблагодарила всех за оказанную поддержку. Девушка призвала поклонников ценить и беречь своих родных, которые несмотря ни на что, всегда остаются рядом.

— Любую ситуацию в жизни можно пережить, какой бы сложной она не была. Все дается по силам. Я сделала одно открытие — ближе семьи, ближе родственников, ближе людей которые искренне тебя любят, несмотря на провалы — таким людям нет цены! Берегите и цените таких людей! Вся жизнь бумеранг. Будьте добрее, миролюбивее, просто по-человечески будьте счастливы! — обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram Милана Тюльпанова.

Ранее Пятый канал сообщил, что экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков наконец-таки исполнил решение суда и передал сына Артемия бывшей супруге Милане Тюльпановой.

Российские знаменитости подвели итоги 2018 года

1/6

Instagram @achekhova

2/6

Instagram @serebro_official

3/6

instagram @milana_tulpanova

4/6

instagram @nyusha_nyusha

5/6

instagram @annasedokova

6/6

instagram @maxim_matveev

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