Главу МИД Украины расстроили советские фильмы, когда он готовил майонез

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей страничке в Facebook о том, что ему не понравилось наличие большого числа советских фильмов в новогоднем эфире украинских телеканалов. Разочарование Климкина постигло, когда он готовил домашний майонез и переключал каналы.

— Как и год назад готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше. Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими, — написал Климкин.

В комментариях некоторые украинцы спросили министра, а есть ли то, чем можно заменить советские фильмы в новогоднем эфире на местных телеканалах. Климкин оставил этот комментарий без ответа.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Саакашвили будет вести новое ток-шоу на Украине.