Главу МИД Украины расстроили советские фильмы, когда он готовил майонез

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей страничке в Facebook о том, что ему не понравилось наличие большого числа советских фильмов в новогоднем эфире украинских телеканалов. Разочарование Климкина постигло, когда он готовил домашний майонез и переключал каналы.
В комментариях некоторые украинцы спросили министра, а есть ли то, чем можно заменить советские фильмы в новогоднем эфире на местных телеканалах. Климкин оставил этот комментарий без ответа.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Саакашвили будет вести новое ток-шоу на Украине.