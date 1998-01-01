Регина Дубовицкая всерьез задумалась о пластике

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Ведущая «Аншлага» планирует сделать операцию в июне.

Фото: www.globallookpress.com

Телеведущая Регина Дубовицкая планирует летом лечь под нож хирурга и сделать себе пластическую операцию. Об этом бессменный предводитель «Аншлага» рассказала в интервью журналу Starhit.

— Смотрю на личико и понимаю: уже надо. Пока не решилась только из-за особенности организма — раны долго заживают. А времени лишнего нет, даже месяца. Думаю, отважусь летом, в июне, — сказала Дубовицкая.

Ведущая отметила, что у нее уже есть для операции хороший врач. Поклонникам же Регина Дубовицкая пообещала не менять внешность до неузнаваемости. К слову, накануне, 31 декабря, телеведущая отметила 70-летний юбилей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Регина Дубовицкая поведала о своем последнем разговоре с сатириком Михаилом Задорновым.

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