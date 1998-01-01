Молодежная сборная России по хоккею обыграла канадцев

Хоккеисты молодежной сборной России одержали волевую победу над сверстниками из команды Канады в своем четвертом матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Встреча, которая состоялась в Ванкувере в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян.

В первом периоде Коди Гласс вывел канадскую сборную вперед. В этом же временном отрезке сборная России смогла отыграться — гол на счету Григория Денисенко. Ну а победную шайбу команда Валерия Брагина провела в третьем периоде — автором гола стал Павел Шэн.

«Постарались сыграть достойно, всё получилось. Это новогодний подарок всей стране».



Главный тренер и игроки молодёжки — о победе над канадцами в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (2:1) 👉🏻https://t.co/AIqlBBdsjN pic.twitter.com/amH2qCwu4P — Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2019 г.

Эта победа позволила сборной России набрать 12 очков и завершить первый этап на первом месте в группе A. Второе место на турнире заняла Канада — девять очков, третье — Чехия с пятью баллами, четвертое место у Швейцарии — четыре балла, на пятом датчане — 0 баллов.

В группе B сыграны еще не все матчи, но уже известно, что на сборную России от нее вышла Словакия, ставшая четвертой. По регламенту турнира, в плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из двух групп, сообщает Interfax.ru.

Ранее Пятый канал сообщил, что хоккеист «молодежки» отпраздновал победный гол на МЧМ «жестом Дзюбы».