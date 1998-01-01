Ющенко обвинил Киев в насильственном возврате украинцев в XVII век

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Бывший президент Незалежной нелестно охарактеризовал обещание политиков снизить цены на газ.

Фото: www.globallookpress.com

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал обещания политиков о снижении цен на газ унижением граждан и попыткой вернуть украинцев в XVII век. Это заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».

По словам Ющенко, обещания властей снизить цены в два-четыре раза являются невыполнимыми и представляют собой обман населения страны.

— То, что написано на билбордах: «В четыре раза понизим», «В два раза понизим» (цены на газ –Прим.ред.). Культура экономики, она дает базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век, — заявил Виктор Ющенко.

Повышение тарифов на газ для населения Украины стало одним из основных условий представления стране финансового транша со стороны Международного валютного фонда. С 2016 года цены привязаны к рыночной стоимости импортного топлива. С 1 ноября 2018 года цена на газ выросла на 23,5% и составила восемь с половиной тысяч гривен за кубометр.

Многие украинские политики не раз предупреждали — повышение цен на газ чревато социальным взрывом, сообщает РЕН ТВ.

Виктор Ющенко — третий президент Украины, руководил страной с 2005 по 2010 годы.

Ранее Пятый канал сообщил, что шоумен Владимир Зеленский публично объявил о выдвижении в президенты Украины.

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