«Это очень радует»: Ксения Алферова о реакции подписчиков на фото из бани

Ксения Алферова прокомментировала бурную реакцию подписчиков на свое фото из бани. Пост с ответным обращением актриса выложила на своей странице в Instagram.

Как призналась актриса, для нее стало неожиданностью такое количество негативно настроенных людей. Но обилие ярых противников «обнаженки» в социальных сетях женщину только радует.

Instagram @ksenialferova

Кроме того, Алферова надеется, что с таким же интересом ее недоброжелатели отнесутся и к работе благотворительного фонда, учредителем которого она является.

— Проснувшись с утра и увидев цифру комментариев под вчерашней живописной фоткой красивой купальщицы, я загадала, чтобы в новом году мои посты о работе нашего Фонда, об удивительных детях вызывали бы такой же и больший интерес, соучастие, резонанс и внутреннюю, эмоциональную, душевную вовлеченность людей, которые мечут громы и молнии! — призналась артистка.

Ранее Ксения Алферова опубликовала снимок, на котором она обливается холодной водой после бани. Запечатленную на снимке процедуру актриса проводит полностью обнаженной.