Не музыкант, так футболист: с кем встречается 17-летняя дочь Сергея Жукова

Дочь Сергея Жукова Ника встречается с футболистом ЦСКА Матвеем Лукиным

Дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника, похоже, обрела счастье в личной жизни. Избранником семнадцатилетней артистки стал двадцатидвухлетний защитник ЦСКА Матвей Лукин.

Матвей — не первый известный молодой человек, которым Ника появилась на публике. Девушка снималась вместе с певцом Ваней Дмитриенко в сериале «Плакса», где они изображали влюбленную пару.

Также юная артистка участвовала с ним в фотосессиях, выходила на сцену во время его концертов, из-за чего поклонники решили, что Ника испытывает к певцу симпатию. Однако Ника и Ваня не подтверждали романтические отношения.

Теперь рядом с дочерью Жукова — спортсмен Лукин. Слухи об их романе появились еще в 2025 году, а летом 2026 года пара опубликовала совместные снимки с отдыха на Мальдивах. В июле футболист пришел с возлюбленной на выступление ее отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь дочь Сергея Жукова Ника сыграла главную роль в мюзикле «Плакса».

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