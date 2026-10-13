На шахте «Обуховская» при подготовке к взрыву погиб проходчик

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 25 0

Официального подтверждения информации о числе пострадавших пока нет.

На шахте Обуховская погиб человек: что известно

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В Ростовской области на угольной шахте «Обуховская» погиб проходчик, помощник взрывника. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел при проведении подготовительных мероприятий к взрывным работам в подготовительном забое.

«В результате получил травмы, не совместимые с жизнью, один сотрудник предприятия — проходчик, помощник взрывника», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на шахте произошел взрыв. В момент инцидента вся смена находилась под землей. Официального подтверждения информации о числе погибших пока нет.

Добыча угля и подготовительные работы на предприятии полностью прекращены до выяснения всех обстоятельств трагедии. Причины случившегося предстоит установить специальной комиссии.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и специальная комиссия. Шахта расположена в Красносулинском районе Дона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 31-м километре КАД во Всеволожском районе Ленинградской области произошел инцидент, в результате которого погиб один человек. При проведении дорожных работ в траншее песком засыпало двух рабочих. На место происшествия выдвинулись сотрудники учреждения и аварийно-спасательная группа. Еще до прибытия пожарных одного из пострадавших извлекли из траншеи очевидцы. Врачи объявили о гибели рабочего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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