Глава Петербурга почтил память писателя Даниила Гранина

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1 января — день рождения литератора, которому могло бы исполниться 100 лет.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @гранин

Ровно сто лет назад, 1 января 1019 года, родился Даниил Гранин — советский и российский сценарист и писатель, общественный деятель. Даниил Александрович скончался в Санкт-Петербурге в 2017 году. Почтить память Гранина в день столетнего юбилея пришел глава города Александр Беглов.

Глава Петербурга возложил цветы к могиле писателя. После этого он посетил могилы коллег Даниила Гранина по перу — Дмитрия Лихачева и Анны Ахматовой.

— Александр Беглов возложил цветы на могилу Даниила Гранина на кладбище в Комарово. Он также посетил могилы Дмитрия Лихачева и Анны Ахматовой, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы городской администрации Санкт-Петербурга.

На могилу публициста была возложена и корзина цветов от президента — Владимир Путин высоко ценит вклад, который Даниил Гранин внес в культуру России. Российский лидер подписал Указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании столетия со дня его рождения», согласно которому в честь векового юбилея писателя пройдут масштабные торжественные мероприятия.

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