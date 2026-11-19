Международные обозреватели уже оценивают политическое значение переговоров.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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WSJ: встреча лидеров России, Китая и США знаменует собой конец однополярного мира
Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США указывает на серьезные изменения в мировой системе отношений. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Издание считает знаковым сам факт совместных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне. По оценке авторов материала, появление за одним столом руководителей трех крупнейших держав свидетельствует о завершении периода, когда США занимали доминирующее положение в мировом порядке.
«Первое в истории собрание американских, китайских и российских лидеров — еще один признак конца однополярного мирового порядка», — говорится в публикации.
Переговоры прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. В начале встречи российский президент поблагодарил китайского лидера за организацию встречи в таком составе.
Путин отметил, что Россию, Китай и США объединяет статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также ответственность за поддержание международной безопасности. Президент России напомнил, что три страны участвовали в создании ООН и, по его словам, должны совместно содействовать сохранению международного права.
Отдельно российский лидер предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также урегулирование региональных конфликтов, включая украинский.
Путин также назвал среди направлений потенциального взаимодействия борьбу с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.
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