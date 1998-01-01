Стало известно, как отпраздновала Новый год Алла Пугачева

Звездная семья Аллы Пугачевой отметила Новый год в собственном замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. На званный ужин приехали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, близкая подруга Алина Редель с своей семьей, а также старший брат Максима Галкина — Дмитрий.

Instagram @alla_orfey

По информации сайта KP.RU, Пугачевой предлагали 300 тысяч евро за одно выступление на корпоративе (около 24 миллионов рублей), но она предпочла работе семейный уют. Ее примеру также последовал муж — Максим Галкин.

Instagram @alla_orfey

Судя по фотографиям в соцсетях, в новогоднюю ночь Алла Борисовна была в ослепительном мини-платье с золотым шитьем. Она взяла в свои руки праздничный ужин порадовала гостей своими коронными блюдами.

Instagram @alla_orfey

Ранее Пятый канал рассказывал, как дети Пугачевой и Галкина обратились к Деду Морозу в сети.