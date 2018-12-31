Зачем подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан прибыл в Москву

Задержанный по подозрению в шпионаже 48-летний военный Пол Уилан прилетел в Россию на свадьбу своего друга. Об этом сообщил его брат Дэвид Уилан в интервью телеканалу CNN.

— Пол — морской пехотинец в отставке, он отправился в Москву, чтобы присутствовать на свадьбе. Мы очень обеспокоены его положением. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться, — сказал он.

Семья Уилан узнала о задержании только в понедельник 31 декабря. В тот же день родственники обратились в Конгресс США, Госдепартамент и американское посольством в РФ.

Ранее арестованная в США россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод и отсутствие отопления в одиночной камере.