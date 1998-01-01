Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот

Юная красотка Тина Кунаки призналась, что ждет первенца от одного из самых титулованных актеров французского кинематографа — Венсана Касселя. Накануне она опубликовала в социальной сети пляжную фотографию, где отчетливо виден ее округлившийся живот.

Instagram @vincentcassel

— Самый счастливый Новый год в жизни. И если вы не знали, теперь знаете, — написала девушка в комментариях.

Для 52-летнего француза этот ребенок станет уже третьим. От брака с актрисой Моникой Беллуччи у него уже есть две дочери. Звездная пара распалась в 2013 году, а в августе 2018 Касселя взял в жены новую возлюбленную — Тину Кунаки.

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