«Мы почти у цели» — слова Меган Маркл дали повод для новых слухов

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После фразы, оброненной Меган в церкви, британцы заподозрили, что американская актриса вышла замуж за принца Гарри уже беременной.

Фото: www.globallookpress.com

Меган Маркл могла выйти замуж за принца Гарри будучи уже беременной — так посчитали жители Соединенного Королевства после очередного заявления американки.

На службе в одной из церквей Норфолка Меган обронила фразу: «Мы почти у цели». Очевидцы расценили это, как намек на скорое рождение первенца, сообщает РЕН ТВ.

В британских СМИ сразу подсчитали — если ребенок скоро появится на свет, значит зачат он был восемь или девять месяцев назад. Меган и Гарри сыграли свадьбу в мае — семь месяцев назад — то есть счастливая невеста могла идти под венец уже беременной.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором принц Уильям, брат Гарри избегает Меган Маркл.

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