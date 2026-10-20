«Быстро детей сюда»: Дибров рассказал о Дне отца после развода

Дети Дмитрия Диброва назвали его лучшим папой на Земле в День отца

Телеведущий Дмитрий Дибров провел День отца в компании детей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Люди года».

По его словам, про этот праздник он забыл, так как в этот день посещал презентацию книги и концерт. Про значимую дату телеведущему напомнила бывшая жена Полина Диброва. Несмотря на громкий развод, экс-супруги поддерживают связь ради троих общих детей: сыновей Александра, Федора и Ильи.

«Полина написала, что День отца. Я говорю: „Быстро детей сюда“. <…> И они прибежали: и Федя, и Илюша, и Товстик Артем (сын нового возлюбленного бывшей жены журналиста, бизнесмена Романа Товстика. — Прим. ред.)», — поделился Дибров.

Он уточнил, что этот вечер они провели в пиццерии. Телеведущий услышал много приятных слов в свой адрес. Сыновья даже назвали его лучшим отцом на Земле. Но на этом празднике не было 16-летнего Александра. Он предпочел провести время по-другому.

«Он в моем кабинете в это время играл на электрогитарах с девушкой. <…> Я подумал, что в 16 лет я тоже с девушками играл на гитарах», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Дибров не боится заводить детей в преклонном возрасте. Он даже не против, если у него появится ребенок, когда сам журналист перешагнет порог 80-летия.

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